В Петербурге средь бела дня похитили предпринимателя

Сегодня, 17:34

Александр Зуев

0

Image
В Петербурге средь бела дня похитили предпринимателя

Петербургские полицейские спасли заложника, в которого за несколько минут превратился местный житель, похищенный злоумышленниками в Петергофе. Четверо мужчин кавказской внешности схватили 44-летнего пострадавшего рядом с его BMW, избили, затолкали в машину и увезли. Похищенный оказался бизнесменом, занимавшимся валютными операциями. 

 

Оперативникам удалось вычислить похитителей. Трое из них задержаны. Поиски еще одного продолжаются. Все задержанные уроженцы Кабардино-Балкарии, сообщает РЕН.ТВ

Заложник, которого удалось освободить, в настоящее время находится в больнице. Расследование продолжается.

Бизнесмен похищение задержание

Лента

В Свердловской области 7-летняя девочка погибла, играя с кошкой на диване

Сегодня, 17:53

В Мытищах в спортивной сумке нашли скелет человека

Сегодня, 17:53

В Петербурге средь бела дня похитили предпринимателя

Сегодня, 17:34

В Кузбассе разыскивается 3-месячная девочка, оставленная мамой на обочине дороги

Сегодня, 17:04

Аксенов нашел положительный момент в нападках Киева на Крымский мост

Сегодня, 16:33

В городе штата Висконсин разрешили играть в снежки

Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Ельцина в улицу Сталина

Сегодня, 15:28

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle