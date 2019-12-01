В Петербурге обнаружили труп, висящий на проводах

Сегодня, 13:07

Александр Зуев

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В Петербурге обнаружили труп, висящий на проводах

В четверг в поселке Парголово (входит в состав Выборгского района Петербурга) обнаружено тело мужчины, висевшее на проводах электропередачи, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на собеседника в правоохранительных структурах. 

Тело находилось на высоте 15 метров от земли. Как туда попал потерпевший, неизвестно. Причина смерти пока тоже не установлена. Выяснением этих вопросов сейчас занимаются правоохранители. 

На прошлой неделе сообщалось об обнаружении в Петербурге трупа, вмерзшего в придорожную канаву. Лицо умершего мужчины было до кости обглодано животными. Другие части тела, скрытые льдом, остались нетронутыми. Личных документов в одежде не обнаружено. Труп отправлен в морг для проведения исследования.

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