В Петербурге домашние роды закончились смертью младенца

Сегодня, 11:40

Александр Зуев

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В Петербурге домашние роды закончились смертью младенца

Благополучная петербургская семья за 80 тыс. рублей наняла акушерку, чтобы та приняла роды на дому. Женщина утверждала, что у нее 36-летний стаж в этой области, с 2005-го находится на пенсии, но продолжает практиковать. Мальчик родился живым, но сделав первый вздох, внезапно умер, сообщает «Фонтанка». 28-летней женщине все же пришлось обратиться в больницу. 

Инцидент произошел в понедельник вечером. По словам акушерки, всё прошло «идеально», беды ничего не предвещало. Весь процесс происходил в спокойной обстановке – с музыкой и со свечами. Смерть новорожденного она объяснить не может: мама стояла на учете и сдавала все необходимые анализы, никакой патологии в ходе беременности выявлено не было. 

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Роды на дому смерть новорожденного

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