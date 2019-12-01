В Петербурге попавший в ДТП бетоновоз свалился в Неву

Сегодня, 12:07

Александр Зуев

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В Петербурге попавший в ДТП бетоновоз свалился в Неву

Ранним утром в понедельник на Октябрьской набережной в Петербурге произошло ДТП. По непонятным пока причинам, следовавший по дороге бетоновоз неожиданно свернул с проезжей части, по касательной врезался в дом, затем совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen, и после этого свалился в Неву.

  

К настоящему времени грузовик снесло течением на несколько сотен метров. По некоторым данным водитель погиб, хотя официально об этом не сообщалось. Автомобиль находится на расстоянии около 25 метров от берега. Экстренные службы приступи к спасательным работам. Полиция устанавливает личность водителя и выясняет обстоятельства инцидента, сообщает "Фонтанка".

Нева бетоновоз авария

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