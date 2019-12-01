Из-за угрозы наводнения в Петербурге приостановят судоходство

Угроза наводнения вынуждает региональные власти закрыть плотину и приостановить судоходство в Финском заливе. Защитные сооружения приведены в готовность в среду утром. Накануне в управлении МЧС предупредили о возможном повышении в заливе и Неве вследствие усиления ветра до 20-ти м/сек.

Движение судов будет прекращено в 15:00. В это же время начнут движение защитные затворы, сообщает ТАСС .

Ранее в Росгидромете спрогнозировали учащение угроз наводнения в связи с возрастанием количества осадков на северо-западе России. В ближайшие десятилетия их интенсивность, по словам специалистов, возрастет в полтора-два раза.