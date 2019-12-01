Здание «Ленфильма» получило статус объекта культурного наследия

В июне текущего года гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин подал в администрацию Петербурга заявку о признании главного здания киностудии объектом культурного наследия. Позже эта идея прозвучала на встрече с губернатором Бегловым. Глава региона ее поддержал.

При этом в КГИОП (комитете по охране памятников) потребовали от руководства киностудии серьезного обоснования, в том числе документального. С этой целью специалисты Фонда развития киностудии провели тщательное исследование, результаты которого были использованы комиссией при вынесении решения.

Изучив вопрос, комиссия КГИОП пришла к выводу, что здание «Ленфильма» действительно заслуживает затребованного статуса, поскольку имеет архитектурно-художественную и историческую ценность, сообщают Санкт-Петербургские ведомости .