Здание «Ленфильма» получило статус объекта культурного наследия

Вчера, 18:30

Александр Зуев

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Здание «Ленфильма» получило статус объекта культурного наследия

В июне текущего года гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин подал в администрацию Петербурга заявку о признании главного здания киностудии объектом культурного наследия. Позже эта идея прозвучала на встрече с губернатором Бегловым. Глава региона ее поддержал. 

При этом в КГИОП (комитете по охране памятников) потребовали от руководства киностудии серьезного обоснования, в том числе документального. С этой целью специалисты Фонда развития киностудии провели тщательное исследование, результаты которого были использованы комиссией при вынесении решения. 

Изучив вопрос, комиссия КГИОП пришла к выводу, что здание «Ленфильма» действительно заслуживает затребованного статуса, поскольку имеет архитектурно-художественную и историческую ценность, сообщают Санкт-Петербургские ведомости.

Ленфильм культурное наследие

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