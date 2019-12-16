В русском музее перестали продавать шоколадки «со Сталиным»

После жалобы посетителя администрация кафе, работающего в Русском музее (Петербург), изъяло из продажи шоколадки с изображением генералиссимуса Сталина. В самом музее объяснили, что арендаторы заведения общественного питания закупили шоколад серии «Лица России» без их ведома.

«Театр начинается с вешалки, ну а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то ох... обалдел», – написал в « Фейсбуке » посетитель по имени Вадим.

О шоколаде со Сталиным руководство музея узнало только после поступления жалобы. Какие еще известные лица были изображены на обертках, агентству Интерфакс, делавшему запрос, не сообщили.

Напомним, в 2008 году канал «Россия» провел голосование «Имя России». Россиянам предложили из 500 известных людей выбрать одного, которого, по их мнению, можно назвать символом России. Некоторое время лидировал Сталин, но в итоге победу одержал Александр Невский.