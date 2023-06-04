Администрация Беглова засекретила трату 13 млрд рублей из резервного фонда

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Комитет по финансам Санкт-Петербурга опубликовал отчет о расходах резервного фонда в 2022 году. Однако жители города не узнают, на что Смольный потратил 13 миллиардов рублей, поскольку эти данные были засекречены.
Треть расходов в документе оказалась под грифом «для служебного пользования». Из 25 миллиардов рублей власти города потратили 4,9 миллиарда на разработку проекта и строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Александровской больницы. Журналисты подозревают, что администрация градоначальника пытается скрыть коррупционные схемы.Ранее депутат Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга Александра Беглова объяснить сведения из отчета о расходах резервного фонда в 2022 году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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