Администрация Беглова засекретила трату 13 млрд рублей из резервного фонда

Сегодня, 15:41

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Администрация Беглова засекретила трату 13 млрд рублей из резервного фонда
Фото из открытых источников

Комитет по финансам Санкт-Петербурга опубликовал отчет о расходах резервного фонда в 2022 году. Однако жители города не узнают, на что Смольный потратил 13 миллиардов рублей, поскольку эти данные были засекречены.

Треть расходов в документе оказалась под грифом «для служебного пользования». Из 25 миллиардов рублей власти города потратили 4,9 миллиарда на разработку проекта и строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Александровской больницы. Журналисты подозревают, что администрация градоначальника пытается скрыть коррупционные схемы.Ранее депутат Борис Вишневский призвал губернатора Петербурга Александра Беглова объяснить сведения из отчета о расходах резервного фонда в 2022 году.

Фото: t.me/visboris 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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