Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского

Сегодня, 17:19

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Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского
Фото из открытых источников

Глава администрации Смольного Александр Беглов «продавил» назначение Натальи Чечиной и Бориса Пиотровского на должность вице-губернаторов. К такому выводу пришел собеседник Telegram-канала «Ротонда».

По его словам, оба чиновника являются «приближенными» людьми Беглова. Несколько лет назад Чечина возглавляла избирательную комиссию во время выборов в парламент. Именно благодаря ей в ЗакС пробрались лица, одобряемые градоначальником. В ходе выборов были зафиксированы многочисленные нарушения, однако сегодня Чечина получает награды за свои заслуги.

«Де-юре она остается «политическим» вице и сейчас, однако часть полномочий, в том числе и касающихся выборов, теперь курирует Пиотровский», — пояснили в «Ротонде», отметив, что оба решения связаны с личным решением губернатора — якобы тот «все-таки продавил» чиновников.

Пиотровский же стал курировать работу Управления по внутренней политике, которое поручил создать Беглов.  Ранее он был ответственным за сферу культуры и спорта в Санкт-Петербурге, за что получил прозвище «культурный» вице-губернатор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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