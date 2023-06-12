Собеседник «Ротонды» рассказал, почему Беглов настоял на повышении Чечиной и Пиотровского

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Глава администрации Смольного Александр Беглов «продавил» назначение Натальи Чечиной и Бориса Пиотровского на должность вице-губернаторов. К такому выводу пришел собеседник Telegram-канала «Ротонда».
По его словам, оба чиновника являются «приближенными» людьми Беглова. Несколько лет назад Чечина возглавляла избирательную комиссию во время выборов в парламент. Именно благодаря ей в ЗакС пробрались лица, одобряемые градоначальником. В ходе выборов были зафиксированы многочисленные нарушения, однако сегодня Чечина получает награды за свои заслуги.
Пиотровский же стал курировать работу Управления по внутренней политике, которое поручил создать Беглов. Ранее он был ответственным за сферу культуры и спорта в Санкт-Петербурге, за что получил прозвище «культурный» вице-губернатор.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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