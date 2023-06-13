В новых районах Петербурга не хватает школ. Жители просят губернатора решить проблему

Санкт-Петербург продолжает испытывать дефицит школ. В то время как власти города во главе с губернатором Александром Бегловым рапортуют о строительстве новых объектов, тысячи детей вынуждены по-прежнему ездить на учебу в соседние районы и сидеть в переполненных классах.

Глава Невского района Санкт-Петербурга Алексей Гульчук сообщил об объезде двух новых школ на Дальневосточном проспекте: третьего здания школы №691 и начальной школы-детского сада №717.

«Уже 1 сентября обе площадки откроют свои двери для ребят. Сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Здесь есть все необходимое как для обеспечения образовательного процесса, так и для организации досуга детей и занятий физической культурой и творчеством», - сообщил Гульчук в социальных сетях.

Нелишне отметить, что строительство новых школ и детских садов в Петербурге проходит силами застройщиков. Это обстоятельство уже повлияло на стоимость квадратного метра жилья не только в отдельных районах, но и по всему городу. При этом темпы строительства инфраструктуры все еще не успевают за скоростью возведения новых ЖК.

Упомянутый Невский район прирастает жильем крайне активно. Застройщикам нравятся территории у берегов Невы, которые можно застроить видовыми жилыми комплексами. При этом жители ощущают нехватку учебных мест и просят у чиновников поспособствовать решению ситуации.

Кроме того, за места в уже строящихся школах развязалась борьба. Родители слышат отказы, а чиновники отсылают просителей в различные инстанции. Удастся ли детям, живущих возле новых объектов, получить места в классах, остается неизвестным.

Кроме того, жители жалуются на уже имеющиеся учебные учреждения: холодные, неуютные, с устаревшим оборудованием. Горожане просят обратить внимание на уже построенные садики и школы, чтобы детям было приятно их посещать.

Много жалоб на нехватку школ также в Пушкинском, Красносельском районах и других локациях с активной застройкой. Однако пока жители «штурмуют» учебные учреждения, чиновники предпочитают рапортовать о том, что все в порядке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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