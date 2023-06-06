ЖК растут как грибы: в Петербурге заканчиваются свободные места под уплотнительную застройку ЖК

Василеостровский и Приморский районы Петербурга стали лидерами по вводу нового жилья в мае этого года. Оба района испытывают серьезные проблемы с экологией и необходимой инфраструктурой из-за массовой уплотнительной застройки. Причем мест для новых ЖК уже явно не хватает.

Только за один прошлый месяц в Петербурге введено в эксплуатацию более 236 тысяч квадратных метров жилья. Это 86 домов и порядка 4500 квартир. Из них более 14 тысяч квадратных метров, 73 дома, пришлось на ИЖС и 13 объектов общей площадью 222 тысячи кв. м. – на многоквартирные дома. Об этом сообщают в комитете по строительству Петербурга.

Лидерами по вводу в эксплуатацию жилья стали Василеостровский район с показателем 2 дома на 1,5 тыс. квартир площадью 84,9 тыс. кв. м., а также Приморский, где реализовали 63,2 тыс. кв. м. жилья — три дома на 1,1 тыс. квартир.

Примечательно, что именно эти районы уже долгое время испытывают серьезные проблемы из-за уплотнительной застройки так называемым «премиум» сегментом жилья. Вернее, новые ЖК задумывались именно под таким «брендом». На деле в обоих районах появились среднестатистические «спальники» с нехваткой инфраструктуры, низкой транспортной доступностью и экологическими проблемами.

Еще в 2021 году, во время бурных обсуждений проекта намыва на Васильевском острове, управляющий партнер института территориального планирования «Урбаника» Федор Коньков назвал эту территорию «густым лесом высоток с крайне отстающей социальной инфраструктурой». Он отмечал «спорные доминанты» района в виде 52-х метрового шпиля ЖК Golden City и общий «раздрай» в проектах застройщиков.

Несмотря на множество спорных вопросов, девелоперы не намерены отказываться от «вкусной» территории. В 2023 году разразился скандал – эксперты утверждают, что проект василеостровского намыва серьезно навредит экологии района, а также сомневаются в его общей безопасности. Застройщик, крупная строительная компания «ЛСР», настаивает на продолжении работ, несмотря на вопросы со стороны СК РФ.

В Приморском районе жители регулярно жалуются на недостаток зеленых зон, дорог и социнфраструктуры. Два года назад местные жители озвучили главные проблемы района, среди которых лидирующее место заняли экологические. Первопричиной основных бед жителей также является бездумная уплотнительная застройка района. И ситуация грозит усугубиться – как видно, застройщики не прекращают вводить здесь в эксплуатацию все новое жилье.

В связи с падением цен на новое жилье и очевидный недостаток свободных мест для продолжения застройки под угрозой могут оказаться ценные здания архитектуры, которые «мешают» девелоперам, занимая выгодные места. СМИ связывают особую активацию по сносу объектов с признаками ОКН именно этим фактором. При этом в Смольном не реагируют на просьбы жителей сохранить ценные здания и памятники архитектуры. Скорее напротив – ответственные комитеты Смольного могут активно продвигать интересы застройщиков, а не петербуржцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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