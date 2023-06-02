Ректор СПбГУ только после скандала уволил преподавателя, организовавшего проукраинский кружок среди студентов

Только после резонанса в СМИ ректор СПбГУ Николай Кропачев распорядился об увольнении преподавателя Михаила Белоусова. Тот организовал среди студентов проукраинский кружок.

Указ об увольнении Белоусова был подписан Кропачевым 2 июня по итогам комиссии по этике. Поводом послужили публикации преподавателя в соцсетях.

В частности, 1 апреля стало известно о смерти студента второго курса исторического факультета СПбГУ Федора Соломонова. Юноша ушел в академический отпуск чтобы поехать в зону СВО и защищать свою страну. Позже в университете нашлась группа людей, которая стала глумиться над гибелью студента. Они ставили на аватарки «жовто-блакитные» флаги и называли «рашистами» тех, кто скорбел по Соломонову. Причем их «лицом» оказался именно Белоусов.

Доцент также был негласным лидером проукраинского кружка и распространял проукраинские взгляды среди студентов. Но реакция со стороны руководства университета последовала только после скандала.

СМИ отмечают, что проукраинские настроения царят не только в университете, но и в парламенте города. Не так давно спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский запретил депутату Борису Звереву носить Z-символику на заседания. Чиновники также сорвали проведение патриотичной выставки. Еще одним громким скандалом стало выступление губернатора Петербурга Александра Беглова на фоне украинского флага во время сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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