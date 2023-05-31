Обеспокоенные разрастанием борщевика петербуржцы продолжают просить Смольный решить проблему

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Жители Санкт-Петербурга публикуют десятки жалоб на разрастание борщевика в городе и просят чиновников из администрации губернатора Александра Беглова решить проблему, но заниматься вопросом они не торопятся. Тем временем в Госдуму внесли два законопроекта, один из которых может установить на федеральном уровне штрафы за зарастание вредоносным сорняком земель.
На портале «Наш Санкт-Петербург» жители Северной столицы продолжают публиковать фотографии борщевика. Многие отмечают, что опасное растение было замечено в том числе во дворах жилых домов, однако власти Петербурга не торопятся принимать действенных мер для борьбы с этим растением.
«Прошу искоренить и убрать с муниципального газона ядовитый и опасный борщевик, а также огромные лопухи и крапиву!» - пишет жительница дома №40 в Центральном районе.
«Ядовитое растение — борщевик на детской площадке, а также на территории стрелкового клуба», - рассказал житель дома №25 по Пискаревскому проспекту в Красногвардейском районе.
При этом стоит отметить, что депутаты «Единой России» внесли в Государственную думу два законопроекта, которые позволят закрепить в Земельном кодексе понятие «инвазивные растения» и установить штрафы для должностных лиц и горожан за распространение борщевика.
Ранее СМИ отметили, что в 2021 году Смольный во главе с Бегловым выделил всего 20 млн рублей на борьбу с борщевиком, но этих средств оказалось недостаточно и петербуржцы возмутились бездействием городских властей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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