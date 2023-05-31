Обеспокоенные разрастанием борщевика петербуржцы продолжают просить Смольный решить проблему

Сегодня, 12:19

0

Image 16+
Обеспокоенные разрастанием борщевика петербуржцы продолжают просить Смольный решить проблему
Фото из открытых источников

Жители Санкт-Петербурга публикуют десятки жалоб на разрастание борщевика в городе и просят чиновников из администрации губернатора Александра Беглова решить проблему, но заниматься вопросом они не торопятся. Тем временем в Госдуму внесли два законопроекта, один из которых может установить на федеральном уровне штрафы за зарастание вредоносным сорняком земель.

На портале «Наш Санкт-Петербург» жители Северной столицы продолжают публиковать фотографии борщевика. Многие отмечают, что опасное растение было замечено в том числе во дворах жилых домов, однако власти Петербурга не торопятся принимать действенных мер для борьбы с этим растением. 

«Прошу искоренить и убрать с муниципального газона ядовитый и опасный борщевик, а также огромные лопухи и крапиву!» - пишет жительница дома №40 в Центральном районе.

Фото: скриншот портала «Наш Санкт-Петербург»

«Ядовитое растение — борщевик на детской площадке, а также на территории стрелкового клуба», - рассказал житель дома №25 по Пискаревскому проспекту в Красногвардейском районе. 

Фото: скриншот портала «Наш Санкт-Петербург»

При этом стоит отметить, что депутаты «Единой России» внесли в Государственную думу два законопроекта, которые позволят закрепить в Земельном кодексе понятие «инвазивные растения» и установить штрафы для должностных лиц и горожан за распространение борщевика. 

Ранее СМИ отметили, что в 2021 году Смольный во главе с Бегловым выделил всего 20 млн рублей на борьбу с борщевиком, но этих средств оказалось недостаточно и петербуржцы возмутились бездействием городских властей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Смольный распугивает главных спонсоров предвыборной кампании Беглова

31-05-2023, 19:25

В Санкт-Петербурге прогнозируются дожди и порывистый ветер

30-05-2023, 10:14

В Санкт-Петербурге арестовали иностранцев-миссионеров за истязание детей при обучении исламу

26-05-2023, 23:14

Водителя Renault Logan отправили на принудительные работы за ДТП с мотоциклистом в Санкт-Петербурге

26-05-2023, 21:29

Повесткой Петербурга как занимался, так и буду заниматься — Пригожин

23-05-2023, 21:44

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют грозы

22-05-2023, 09:14

В Санкт-Петербурге был задержан авиадиспетчер, подозреваемый в убийстве собаки 20-летней соседки

21-05-2023, 23:24

Десять пожарных тушили микроавтобус Volkswagen на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге

20-05-2023, 23:14

Петербургу нужна новая команда и лидер - Самонкин о перспективах Беглова остаться на второй срок

20-05-2023, 16:28

Коллапс на «Выборгской» продолжается целый месяц. Станцию регулярно закрывают на вход

19-05-2023, 15:49

На Магнитогорской улице Санкт-Петербурга загорелся бизнес-центр

18-05-2023, 15:14

На Савушкина 17 мая произошло ДТП с участием машины ДПС

17-05-2023, 23:09

Представители Общественной палаты скрыли информацию о победителе регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»

17-05-2023, 16:56

Огонь уничтожил квартиру в доме на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

16-05-2023, 22:09

Соловейчик назвал планы Смольного расширить КРТ на садоводства попыткой захватить земли под новое строительство

16-05-2023, 10:58

Выпускники школ Санкт-Петербурга определились с автором предметов для ЕГЭ

16-05-2023, 09:44

Эксперт Беглова по вопросам соцпитания не смог повысить качество школьной еды во Фрунзенском районе

15-05-2023, 17:46

СМИ сообщили о возобновлении СК уголовного процесса в отношении ЛСР по «северному намыву»

14-05-2023, 17:37

Ребенка с ожогами 65% тела доставили бортом санавиации из Пскова в Санкт-Петербург

14-05-2023, 00:09

В Санкт-Петербурге сегодня синоптики прогнозируют небольшие дожди

13-05-2023, 13:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

Активистка Оксана Иванова: политтехнологи насильственно меняют культурный код Урала

Вчера, 20:14

0

Оксана Иванова, активистка из Екатеринбурга, ведет борьбу с Шигирским идолом. Она считает, что политтехнологи пытаются...

Подробнее
Русское кино в сердце Колумбии: институт культуры им. Льва Толстого в Боготе показал фильмы Евгения Пригожина «Ржев» и «Солнцепёк»

Русское кино в сердце Колумбии: институт культуры им. Льва Толстого в Боготе показал фильмы Евгения Пригожина «Ржев» и «Солнцепёк»

30-05-2023, 14:49

0

Рубен Дарио Флорес Арсила почти сорок лет назад окончил институт дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и с тех пор...

Подробнее
Клинцевич разъяснил, почему армия РФ не отвечает на атаки БПЛА ВСУ ударами по Банковой

Клинцевич разъяснил, почему армия РФ не отвечает на атаки БПЛА ВСУ ударами по Банковой

30-05-2023, 20:19

0

Есть ли у России возможность ответного удара по Банковой. Об этом сообщает «Свободная пресса». На фоне сегодняшнего...

Подробнее
Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

Сезон открыт: чем привлекают туристов пляжи юга России

Вчера, 09:14

0

На южном побережье России стартовал пляжный сезон. На пляжах уже многолюдно, но мало кто купается, ведь вода еще не...

Подробнее
Военный эксперт Прохватилов рассказал, почему не взорвались беспилотники, долетевшие до Москвы

Военный эксперт Прохватилов рассказал, почему не взорвались беспилотники, долетевшие до Москвы

31-05-2023, 11:14

0

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. В городе было реально страшно, особенно когда работала ПВО....

Подробнее
Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

Forbes: Кутаиси может вместо Стамбула стать новым хабом в Европу для туристов РФ

Вчера, 20:14

0

Стамбул вскоре может утратить свою привлекательность для тех туристов, кто использовал его в качестве хаба для...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«ТурПром»: сроки отдыха российских туристов в новом 5-звездочном отеле в Турции сдвигаются

«ТурПром»: сроки отдыха российских туристов в новом 5-звездочном отеле в Турции сдвигаются

30-05-2023, 16:19

0

Туристам из России, которые планируют отпуск в новом пятизвездочном отеле Benata Hotel в городе Манавгат в турецкой...

Подробнее
Турция стала дороже для российских туристов, а Египет и ОАЭ — дешевле

Турция стала дороже для российских туристов, а Египет и ОАЭ — дешевле

30-05-2023, 13:24

0

Туры в Турцию уже не такие доступные для российских туристов, как в предыдущие годы. Отдыхать на курортах страны стало...

Подробнее
Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

Глава Дальнегорска Теребилов может понести ответственность за невнимание к проблемам горожан

Вчера, 19:56

0

Главу Дальнегорска Александра Теребилова могут привлечь по статье 5.59 КоАП РФ за системные игнорирования жалоб местных...

Подробнее
В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

В АТОР проинформировали о средней стоимости туристической путевки на лето 2023

31-05-2023, 23:59

0

В АТОР рассказали, во сколько в среднем обойдется для россиян путевка на летний отдых. Об этом сообщает издание «АиФ»....

Подробнее