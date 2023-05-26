Смольный распугивает главных спонсоров предвыборной кампании Беглова

Смольный не вовремя решил ввести ограничения для строительного бизнеса. В 2019 году именно девелоперы щедро спонсировали избрание на пост губернатора Петербурга Александра Беглова, но видимо, больше этого делать не будут.

Теперь команда Беглова едва ли сможет рассчитывать на щедрость бывших спонсоров, поскольку под раздачу новых обязательств от Смольного попали даже компании-«любимчики», такие как «Группа ЛСР» и ГК «Самолет». Власти решили отвести только 36% новых коммерческих площадей под строительство. И обязали девелоперов заботиться не только о возведении ЖК, но и строить в новых районах социальную инфраструктуру: школы, больницы и детсады с последующей их передачей в ведомство города.



Помимо этого, совсем недавно «Группа ЛСР» попала под пристальное внимание СК РФ из-за строительства «северного намыва» и сноса старого санатория «Сестрорецкий курорт». Не многим лучше дела и у ГК «Самолет»: та осталась без потенциальных контрактов по проведению «реновации».

Стоит отметить, что упомянутые «любимчики» в 2019 году активно спонсировали предвыборную кампанию Беглова в обмен на преференции в виде выгодных многомиллионных контрактов. Но сейчас политик создает бизнесу новые сложности, так что у них нет стимула спонсировать его переизбрание на пост градоначальника в 2024 году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700