Повесткой Петербурга как занимался, так и буду заниматься — Пригожин

Сегодня, 21:44

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Повесткой Петербурга как занимался, так и буду заниматься — Пригожин
Евгений Пригожин

Редакция издания ЯРНОВОСТИ поинтересовалась у Евгения Пригожина судьбой его заявления в правоохранительные органы по поводу организации губернатором Северной столицы Александром Бегловым преступного сообщества, а также намерен ли предприниматель и дальше заниматься городской повесткой Санкт-Петербурга. 

Журналистов также интересовало, что именно бизнесмен собирается делать, когда ЧВК «Вагнер» покинет зону СВО — намерен ли он снова заняться городской повесткой и готов ли сотрудничать с партией «Справедливая Россия», которой он направлял приветствие к съезду.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин опроверг наличие какой-либо связи между его деятельностью вместе с ЧВК «Вагнер» в ходе СВО и работой в Петербурге. Он объяснил, что городской повесткой и не прекращал заниматься и, разумеется, не прекратит и впредь. 

Кроме того, Пригожин подчеркнул, что приветствий он никаким партиям не отправлял, а лишь поблагодарил справороссов за помощь ЧВК «Вагнер». Но он готов к плодотворному сотрудничеству и с КПРФ, чьим участникам тоже направлял благодарность, и с ЛДПР, в которой состоит депутат Власов, много делающий для «вагнеровцев».

Что же касается Беглова, то по заявлению Пригожина о противоправной деятельности губернатора Санкт-Петербурга в настоящий момент проводится проверка фактов силами полиции.

«Заявление на возбуждение уголовного дела по Беглову, как и принято в нашем бюрократическом обществе, отправили в районный отдел милиции для того, чтобы они проверили факты», — пояснил Пригожин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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