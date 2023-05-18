Петербургу нужна новая команда и лидер - Самонкин о перспективах Беглова остаться на второй срок

Президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог Юрий Самонкин указал на падение уровня жизни в Северной столице, которое он связывает с тем, что губернатор Александр Беглов не выдержал нагрузку, продолжительное время руководя Петербургом.

Юрий Самонкин прокомментировал перспективы Александра Беглова на губернаторских выборах в 2024 году, заявив, что итогом его деятельности стало падение уровня жизни в Северной столице. Политолог считает, что Петербургу необходима новая интересная команда и новый лидер, который начал бы развивать все отрасли города.

«Я очень негативно оцениваю шансы Беглова на избрание и считаю, что Петербургу нужна новая интересная команда и новый единый лидер, который бы консолидировал всех для развития данного региона», – заявил Самонкин.

Ранее эксперты заявляли, что представители команды Беглова уже начали подготовку к предстоящим губернаторским выборам. По их мнению, об этом свидетельствуют обещания чиновников открыть в 2024 году сразу несколько новых станций метро. При этом аналитики низко оценивают шансы Беглова переизбраться из-за ряда его управленческих провалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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