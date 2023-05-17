Коллапс на «Выборгской» продолжается целый месяц. Станцию регулярно закрывают на вход

Вход на станцию метро «Выборгская» в Петербурге вновь был закрыт утром 19 мая. Причина, по словам представителей метрополитена – увеличение пассажиропотока. Подобная ситуация происходит уже целый месяц. Смольный так и не смог справиться с последствиями закрытия сразу нескольких значимых «хабов» подземки.

Петербуржцы продолжают страдать от необдуманных решений чиновников по закрытию «Ладожской» и «Чернышевской» на капремонт. Так, утром 19 мая стало известно, что вестибюль «Выборгской» снова закрыли. По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», из-за увеличения пассажиропотока.

Отметим, что «Выборгскую» регулярно закрывают уже целый месяц. Станция не справляется с наплывом пассажиров в утренние часы-пик с 20 апреля. При этом закрытие анонсировалось лишь в вечернее время. Работники «подземки» предлагают пассажирам пользоваться «Лесной» и «Площадью Ленина». Однако в целом ситуация от их советов никак не меняется.

Подобные коллапсы стали возникать в результате частичного закрытия сразу нескольких станций. С увеличением потока горожан не справляется не только метрополитен, но и наземный общественный транспорт. Например, жители Северной столицы сообщают о давках в очереди на трамвай №30, используемом в качестве усиления движения.

СМИ указывают, что команда губернатора Александра Беглова не смогла обеспечить грамотного закрытия нескольких станций на ремонт. Администрация градоначальника не разработала качественный план, чтобы нивелировать последствия своих решений.

Напомним, с июня и до конца августа будет полностью закрыта «Пионерская». В Петербурге уже летом может произойти масштабный транспортный коллапс. Согласно графику работы метро, в начале 2024 года единовременно окажутся недоступными сразу пять станций.

Ранее жители Северной столицы заявили об «отрицательном росте» развития метрополитена на фоне отсутствия новых станций и закрытия действующих. При этом в Москве регулярно демонстрируют успехи с работой «подземки».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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