Представители Общественной палаты скрыли информацию о победителе регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»

Сегодня, 16:56

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Представители Общественной палаты скрыли информацию о победителе регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»
Фото из открытых источников

Общественная палата Санкт-Петербурга удалила информацию о победе «ТД «Ленинградский» в региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая – 2023». 

Вечером 12 мая на официальном сайте Общественной палаты появились итоги конкурса столовых в образовательных учреждениях Петербурга. Победителем регионального этапа была названа школа №263 и обслуживающий ее «ТД «Ленинградский». Однако спустя несколько дней информация оказалась скрыта.

Стоит также отметить, что в понедельник, 15 мая, журналисты попытались выяснить достоверность информации о победе в конкурсе «Лучшая школьная столовая» «ТД «Ленинградский», однако члены жюри состязания от Общественной палаты и руководство школы не смогли ответить на вопросы СМИ. 

Напомним, правоохранительные органы по подозрению в коррупции задержали руководителей школы №691 Невского района. В 2022 году образовательное учреждение и комбинат «Волна» также были объявлены победителями конкурса в Петербурге, не исключено, что город ждет новый скандал в системе соцпитания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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