Эксперт Беглова по вопросам соцпитания не смог повысить качество школьной еды во Фрунзенском районе

Сегодня, 17:46

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Эксперт Беглова по вопросам соцпитания не смог повысить качество школьной еды во Фрунзенском районе
Фото из открытых источников

В Петербурге назвали два района с наихудшими показателями по качеству питания, поставляемого в школы. Ими оказались Невский и Фрунзенский. Последним сейчас руководит назначенный губернатором Александром Бегловым заместителем председателя экспертного совета по вопросам соцпитания Константин Серов.

После прошедшего родительского голосования вице-губернатор Валерий Москаленко обозначил худшие и лучшие районы по качеству школьного питания. В «аутсайдерах» оказался Фрунзенский район, который сейчас находится в ведении Константина Серова. 

Невским районом, который тоже не смог показать высоких результатов в плане качества школьного питания, Серов руководил с 2013 по 2017 годы. Его заместителем являлся Алексей Гульчук, приходящийся ему родственником. Позже Гульчук сменил Серова на посту, а тот перешел на пост главы Фрунзенского района.

Хотя Серов не имел тогда отношения к социальному питанию, СМИ считали его теневым покровителем всего сектора. Весной 2022 года губернатор Александр Беглов назначил его на пост заместителя председателя экспертного совета по вопросам соцпитания.

Интересно, что поставщиком школьной еды в Невском районе и при Серове, и при Гульчуке является комбинат «Волна». Хотя на качество еды последнего родители часто жалуются.

Во Фрунзенском районе школы «оккупировал» частный комбинат «ТД А.П. Иванов». Жалобы на поставляемую им продукцию аналогичные. Но публично проблему вице-губернатор Москаленко признал только сейчас. Примечательно, что районами с самой некачественной школьной едой стали те, что были подведомственны одному из советников Беглова по вопросам соцпита. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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