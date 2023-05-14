Соловейчик назвал планы Смольного расширить КРТ на садоводства попыткой захватить земли под новое строительство

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Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик прокомментировал планы петербургских властей внести изменения в выкупную цену на землю в дачных районах и садоводствах. Активист считает, что Смольный пытается захватить территорию под новое строительство за счет петербуржцев.
Владимир Соловейчик заявил, что инициативу властей Петербурга можно оценить «как глупость, помноженную на жадность». По его мнению, в Смольном не учитывают социальные последствия в условиях специальной военной операции, в которой участвует Россия, а также санкционного давления со стороны Запада.
Ранее об инициативе петербургских чиновников высказался руководитель проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев. Он уверен, что изменения в закон «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге» нужны петербургскому градоначальнику Александру Беглову и его подчиненным для реализации интересов связанных с ними строительных компаний.
Напомним, ранее Смольный сообщил о планах, согласно которым выкуп земли под дачными участками будет производиться по полной кадастровой стоимости объекта. Смольному установление более высокой выкупной цены выгодно, так как в рамках программы КРТ потенциальному застройщику будет легче договариваться с чиновниками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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