СМИ сообщили о возобновлении СК уголовного процесса в отношении ЛСР по «северному намыву»

Сегодня, 17:37

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СМИ сообщили о возобновлении СК уголовного процесса в отношении ЛСР по «северному намыву»
Фото из открытых источников

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ЛСР в связи с нарушением правил охраны окружающей среды из-за работ на намыве Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Прошлая попытка не привела к результатам из-за действий прокуратуры. 

Главное следственное управление СК по Петербургу начало расследование по делу в начале мая. Отмечается, что с октября 2021 года до настоящего момента неизвестные сотрудники ГК ЛСР занимались восстановлением земельных участков на намыве. Это создало угрозу для окружающей среды и здоровья жителей из-за рассеивания загрязняющих веществ. 

«Решение о возбуждении уголовного дела отменено надзирающим прокурором, в связи с чем органы следствия были лишены возможности применения необходимого комплекса процессуальных полномочий для защиты права граждан на благоприятную окружающую среду», — сообщили в ведомстве.

Активисты и жители Петербурга продолжают оспаривать положительное заключение Государственной экологической экспертизы относительно возведения «северного намыва». Они заявили, что не все материалы были должным образом изучены. Представители компании «Группа ЛСР», которую связывают с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, хотят в свою очередь оспорить результаты общественной экспертизы. Именно она подтвердила негативное влияние намыва на окружающую среду. Как полагают активисты, застройщик пытается затянуть процесс ради «фальсификации» документации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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