СМИ сообщили о возобновлении СК уголовного процесса в отношении ЛСР по «северному намыву»

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ЛСР в связи с нарушением правил охраны окружающей среды из-за работ на намыве Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Прошлая попытка не привела к результатам из-за действий прокуратуры.
Главное следственное управление СК по Петербургу начало расследование по делу в начале мая. Отмечается, что с октября 2021 года до настоящего момента неизвестные сотрудники ГК ЛСР занимались восстановлением земельных участков на намыве. Это создало угрозу для окружающей среды и здоровья жителей из-за рассеивания загрязняющих веществ.
Активисты и жители Петербурга продолжают оспаривать положительное заключение Государственной экологической экспертизы относительно возведения «северного намыва». Они заявили, что не все материалы были должным образом изучены. Представители компании «Группа ЛСР», которую связывают с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, хотят в свою очередь оспорить результаты общественной экспертизы. Именно она подтвердила негативное влияние намыва на окружающую среду. Как полагают активисты, застройщик пытается затянуть процесс ради «фальсификации» документации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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