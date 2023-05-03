Очередная «показуха» Смольного: чиновники провели первый рейд против аниматоров в рамках нового закона

Сегодня, 16:44

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Очередная «показуха» Смольного: чиновники провели первый рейд против аниматоров в рамках нового закона
Фото из открытых источников

Согласно отчету Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, сотрудники ведомства провели первый рейд в рамках нового закона о проведении уличных выступлений. Тот факт, что протоколы были составлены исключительно на аниматоров, свидетельствует о показательном характере мероприятия.

О проведении рейда в Петроградском районе ведомство сообщило в своем официальном аккаунте «ВКонтакте». Было составлено пять административных протоколов на набережной у крейсера «Аврора» по статье 8-6-2 Закона СПб № 273-70. В Смольном заверили, что такая практика продолжится и впредь.

По словам председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, с навязчивыми аниматорами будут бороться системно в рамках нового закона об уличных музыкантах, подписанном недавно лавой города.

Петербуржцы со скепсисом отреагировали на закон, они отметили, что проблемой для города являются вовсе не артисты, а чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, которые и являются «главными аниматорами». Горожане призывают избавить Петербург от них за не выполненные обещания по решению реальных проблем города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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