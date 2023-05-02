«Вызовет негативную реакцию»: Солвейчик о закупке командой Беглова подарочных миниатюр к 9 мая

Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик прокомментировал закупку правительством Санкт-Петербурга 56 лаковых миниатюр с видами города перед празднованием Дня Победы. По его мнению, такое решение спровоцирует недовольство у многих простых граждан.

Кроме того, общественник отметил, что это является ошибкой администрации губернатора Александра Беглова, поскольку закупка проводится не в самое подходящее для этого время. Он добавил, что, скорее всего, на это действие обратят внимание в федеральном центре, а также депутаты Госдумы Российской Федерации.

«На мой взгляд, это ошибочное решение, которое вызовет негативную реакцию у большинства горожан <…> Это сделано, конечно, не ко времени. Это безусловная ошибка, тут даже сомнений быть не может. Я думаю, что, возможно, на это действие отреагируют федеральные власти или федеральные законодатели в Госдуме или Совете Федерации», — выразил своем мнение Владимир Соловейчик.

Ранее сообщалось, что в Смольном в преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли решение закупить у одного поставщика 56 лаковых миниатюр с видами Северной столицы. На это команда губернатора Александра Беглова намерена потратить около миллиона рублей при том, что петербургские ветераны каждый год получают от местных чиновников подарки в виде дешевых макаронных изделий, консервов, конфет, полотенец и пр. Для себя же окружение градоначальника, судя по заявленному в контракте сроке, не скупится на подарки к 9 мая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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