Частные комбинаты питания Петербурга получили рекордную прибыль после «антикризисной» помощи Беглова

Вчера, 20:59

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Частные комбинаты питания Петербурга получили рекордную прибыль после «антикризисной» помощи Беглова
Фото из открытых источников

Весной 2022 года руководители частных комбинатов школьного питания потребовали от Смольного антикризисных мер в связи с ростом цен на продукты, что по их словам, могло привести к банкротству отрасли.

Обращения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова направили предстатели комбинатов «Артис-Детское питание», «Продрезерв», «Альфа-Провиант» и других. Это заставило градоначальника повысить тарифы на школьное питание на 35%. Всего же за прошлый год цены на школьное питание выросли более чем на 100%.

Однако по данным государственного информационного ресурса Бухгалтерской отчетности, многие из петербургских комбинатов школьного питания в 2022 году не только не ухудшили свои финансовые показатели, а наоборот, получили хорошую прибыль.

Например, компания «ТЗБ», обслуживающая детские сады Невского района, завила о рекордной для себя прибыли в 75 миллионов рублей при общем падении выручки.

Комбинат «Северная столица» заработал в прошлом году 74 миллиона рублей, что в десять раз больше показателей 2021 года.

Предприятие «База «Мария» также поставило рекорд, получив 52 миллиона чистой прибыли.

Комбинат питания «Торговый дом А.П. Иванов», занимающийся организацией питания во Фрунзенском районе получил прибыль в 29,8 миллиона рублей

Предсказывавший кризис на рынке соцпитания комбинат «Продрезерв» заработал 35 миллионов рублей, а компания Альфа-Провиант» в 2022 году получила аномальную для отрасли прибыль в 136,5 миллиона рублей.

Таким образом, по итогам 2022 года ни один из комбинатов питания Петербурга не понес существенных убытков. Скорее наоборот, многие предприятия поставили рекорды по получению прибыли. Исключение составляет только комбинат «Артис-Детское, продемонстрировавший падение прибыли в 11,2 миллиона рублей. Но это скорее связано с демпинговой политикой компании на рынке соцпитания.

Анализ указанной финансовой отчетности комбинатов питания заставил многих экспертов предположить, что истерия по поводу роста цен на сырье нагнеталась в СМИ намеренно. Мгновенная реакция Смольного на обращение руководителей компаний общественного питания говорит о том, что предвидели частного бизнеса и чиновники администрации Беглова могли действовать согласованно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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