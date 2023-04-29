Неэффективная борьба Смольного с незаконной торговлей в Петербурге не избавляет город от новых ларьков

Сегодня, 18:50

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Неэффективная борьба Смольного с незаконной торговлей в Петербурге не избавляет город от новых ларьков
Фото: ККИ СПб.

Власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают неэффективную борьбу с незаконной торговлей в городе, однако после рейдов Смольного ларьки возвращаются на прежние места. 

Ранее после очередного рейда в центре Петербурга закрылись 10 нелегальных ларьков. Однако, из-за неэффективной работы Смольного, спустя время на их месте появились новые точки незаконной торговли. 

Так, по словам активиста Александра Виноградова, ему вместе с командой по борьбе с ларьками на улицах удалось ликвидировать точку незаконной торговли на Светлановском проспекте, но уже на следующее утро продавцы вернулись. 

«И радовались новым деревьям и благоустройством, которое сделали жители за свой личный счет. Однако сегодня ночью ларек вернулся», — рассказал Виноградов. 

Напомним, ранее общественник предположил, что администрации губернатора Беглова невыгодно бороться с незаконной торговлей в Петербурге, поскольку за ликвидацию ларьков в многомиллионном городе отвечает всего один подрядчик, которые не справляется с возложенным на него объемом работ. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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