Неэффективная борьба Смольного с незаконной торговлей в Петербурге не избавляет город от новых ларьков

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Власти Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают неэффективную борьбу с незаконной торговлей в городе, однако после рейдов Смольного ларьки возвращаются на прежние места.
Ранее после очередного рейда в центре Петербурга закрылись 10 нелегальных ларьков. Однако, из-за неэффективной работы Смольного, спустя время на их месте появились новые точки незаконной торговли.
Так, по словам активиста Александра Виноградова, ему вместе с командой по борьбе с ларьками на улицах удалось ликвидировать точку незаконной торговли на Светлановском проспекте, но уже на следующее утро продавцы вернулись.
Напомним, ранее общественник предположил, что администрации губернатора Беглова невыгодно бороться с незаконной торговлей в Петербурге, поскольку за ликвидацию ларьков в многомиллионном городе отвечает всего один подрядчик, которые не справляется с возложенным на него объемом работ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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