По искам петербуржцев о возмещении имущественного вреда с комитетов Смольного взыскали почти 80 млн рублей

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Районные суды Санкт-Петербурга обязали правительство города выплатить в пользу жителей Северной столицы почти 80 млн рублей. Взыскание потребовали по искам о возмещении имущественного вреда.
Прошедшая в Северной столице зима запомнится горожанам очередным «снежным коллапсом». Халатная работа коммунальщиков Петербурга нанесла серьезный ущерб жителям. Теперь городские службы и профильные комитеты Смольного обязаны выплатить 77,5 млн рублей пострадавшим гражданам. Также жители продолжают требовать от властей возмещения физического и морального вреда после падения на нерасчищенных тротуарах.
Общественники Петербурга выразили надежду, что выплаченные комитетами Смольного возмещения по многочисленным искам заставят чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова задуматься над улучшением качества выполнения своих обязанностей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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