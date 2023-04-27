По искам петербуржцев о возмещении имущественного вреда с комитетов Смольного взыскали почти 80 млн рублей

Районные суды Санкт-Петербурга обязали правительство города выплатить в пользу жителей Северной столицы почти 80 млн рублей. Взыскание потребовали по искам о возмещении имущественного вреда.

Прошедшая в Северной столице зима запомнится горожанам очередным «снежным коллапсом». Халатная работа коммунальщиков Петербурга нанесла серьезный ущерб жителям. Теперь городские службы и профильные комитеты Смольного обязаны выплатить 77,5 млн рублей пострадавшим гражданам. Также жители продолжают требовать от властей возмещения физического и морального вреда после падения на нерасчищенных тротуарах.

«Почему увеличилось число исков? Ну, наверное, самый простой ответ будет то, что администрация и руководство города не в полной мере реализуют свои обязанности по выполнению минимальных, так скажем, требований для жизни и безопасности населения в городе Санкт-Петербурге», — объяснил юрист Иван Иваков.

Общественники Петербурга выразили надежду, что выплаченные комитетами Смольного возмещения по многочисленным искам заставят чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова задуматься над улучшением качества выполнения своих обязанностей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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