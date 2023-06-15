В Санкт-Петербурге по прогнозам не ожидается дождей

В Санкт-Петербурге по прогнозу метеорологов сегодня ожидается теплая погода, не слишком жаркая и отсутствие выпадения осадков в виде дождей. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

Он отметил, что в воздушном пространстве над городом располагается антициклон, с которым метеорологи и связывают прогноз как отсутствия осадков, так и сохранение достаточно высокой плюсовой температуры воздуха.

Леус уточнил, что сегодня в Санкт-Петербурге прогнозируется температура воздуха от +22 до +24 градусов, что считается теплой, но не слишком жаркой погодой. Также, согласно прогнозу, в городе не ожидаются дожди и даже облачность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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