В Санкт-Петербурге прогнозируется сохранение теплой погоды

Сегодня, 14:24

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В Санкт-Петербурге прогнозируется сохранение теплой погоды
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге по прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха должна сохраниться на уровне более + 20 градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале. Он отметил, что по прогнозу метеорологов в городе сегодня температура воздуха должна составить от + 25 до + 27 градусов, а также ожидается ветер северо-восточного направления до 9 метров в секунду. 

Далее синоптик сообщил, что по прогнозу завтра температура воздуха в городе должна понизиться примерно на 3 градуса, что связано со сменой антициклонов в воздушном пространстве над городом. 

Леус сообщил, что синоптики прогнозируют завтра температуру воздуха от + 22 до + 24 градусов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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