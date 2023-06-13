Сийярто сообщил о поездке в Санкт-Петербург

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отправился в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международном экономическом форуме, который уже традиционно каждый год в последнее время проводится в этом городе. Об этом он сам рассказал, сделав соответствующую публикацию в социальных сетях.

Сийярто уточнил, какой именно вопрос станет для него основным при проведении переговоров на форуме. Это вопрос, связанный с энергоснабжением венгерского государства. То есть он планирует обсудить сотрудничество с Российской Федерацией Венгрии в этой сфере. Сийярто заявил, что этот вопрос не относится к числу политических.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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