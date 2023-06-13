Сийярто сообщил о поездке в Санкт-Петербург

ГЛАС.ru: Житель Анапы рассказал о том, чем город отпугивает туристов
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто отправился в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в международном экономическом форуме, который уже традиционно каждый год в последнее время проводится в этом городе. Об этом он сам рассказал, сделав соответствующую публикацию в социальных сетях.
Сийярто уточнил, какой именно вопрос станет для него основным при проведении переговоров на форуме. Это вопрос, связанный с энергоснабжением венгерского государства. То есть он планирует обсудить сотрудничество с Российской Федерацией Венгрии в этой сфере. Сийярто заявил, что этот вопрос не относится к числу политических.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
«Дикий анапский сервис» отпугивает туристов от некогда популярного курорта. Как рассказал житель Анапы Андрей Ворсов,...Подробнее
Россияне любят отдыхать на Кипре, ведь там хорошая погода и при этом можно погулять по местным достопримечательностям....Подробнее
Глава администрации Смольного Александр Беглов «продавил» назначение Натальи Чечиной и Бориса Пиотровского на должность...Подробнее
Польский президент Анджей Дуда сделал заявление, в котором выразил свое мнение по вопросу вступления Украины в...Подробнее
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сделал уже второе за сегодня заявление касательно ситуации с депутатом Госдумы...Подробнее
Отдыхавшие в Турции россияне все чаще рассказывают о неприятных инцидентах, которые приобретают массовый характер....Подробнее
В настоящее время большинство грузинского населения выражает радостное настроение и оптимизм. Страна в предвкушении...Подробнее
Пиво нельзя называть «безобидным» алкогольным напитком, уверены российские врачи. Хирург-уролог, онкоуролог Марк...Подробнее
Не все виды рака проявляют симптомы сразу. Некоторые виды онкозаболеваний выявляются только после метастазирования...Подробнее
Стоимость услуг для отдыхающих, туристов и путешественников растёт далее, как грибы после дождя, однако, эксперты в...Подробнее
Комментировать