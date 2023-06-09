В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается теплая погода

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В Санкт-Петербурге по прогнозу метеорологов в ближайшие несколько дней ожидается достаточно теплая, даже жаркая погода и без выпадения дождей. Об этом написал в своем телеграм-канале синоптик Александр Колесов.
Он отметил, что по прогнозу такая погода ожидается в Санкт-Петербурге на протяжении этой недели с 13 по 18 июня. Он также уточнил, что синоптики прогнозируют температуру воздуха от +25 до +29 градусов в эти дни. При этом отметил, что 13 июня ожидается еще около +25 и +26 градусов, а уже в следующие дни ожидается еще большее повышение температуры воздуха.
Он также добавил, что в тех районах города, которые ближе к Финскому заливу ожидаются порывы западного ветра и вследствие этого температура несколько ниже, чем в других районах города.
«Пока вопрос, будет ли на центральной станции Петербурга +25 градусов или с середины дня западный ветер не даст достичь этой отметки. В других районах города, более далеких от Финского залива, температура повысится даже выше, вероятно, и +26 градусов на востоке и юге города будет», — написал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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