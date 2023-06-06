Жителям Санкт-Петербурга приходят СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат

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Жители Северной столицы начали получать СМС-уведомления о том, что нужно прибыть в военкомат. Данная информация поступила от Телеграм-канала "Подъем". Факт рассылки СМС с таким содержанием был подтвержден в военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов. При этом там подчеркнули, что отправка уведомлений связана с необходимостью сверки данных.
Согласно предоставленным сведениям, они приходят петербуржцам регулярно для сверки данных: места работы гражданина, телефонных номеров, адреса проживания, состояния здоровья. В военном комиссариате призвали не волноваться по этому поводу. Один из местных Телеграм-каналов отметил, что гражданам, которые прибывают в военкомат, поступает предложение заключить контракт на службу в Вооруженных силах.
Накануне, в четверг, Андрей Картаполов, занимающий пост главы комитета Госдумы по обороне, комментируя инициативу российского оборонного ведомства уведомлять призванных на военную службу через СМС, заявил, что такая мера направлена на упрощение информирования военнообязанных, которые пребывают в запасе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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