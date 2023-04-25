Поручению президента о реабилитации участников СВО в Петербурге грозит срыв

Сегодня, 14:29

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Поручению президента о реабилитации участников СВО в Петербурге грозит срыв
Фото из открытых источников

Петербург может не справиться с президентским поручением по обеспечению участников СВО всесторонней медицинской помощью. На это указывают конкретные факторы. Например, дефицит профильных медработников, сложности с доступом к прохождению реабилитационных курсов, а также к специальному оборудованию в государственных медучреждениях.

Ранее губернатор Александр Беглов в соцсетях опубликовал запись, в которой анонсировал старт работы фонда реабилитации и адаптации ветеранов СВО с 1 июня.

«К оказанию помощи подходим неформально – за семьями закрепили социальных кураторов, чтобы оперативно решать вопросы создали специальный Совет, в который вошли члены семей наших бойцов. В поликлиниках создаём для участников СВО реабилитационные отделения, оснащённые современным оборудованием. У нас есть все необходимое, чтобы выполнить поручение Президента», — говорится в сообщении.

Специальная военная операция сегодня является одной из ключевых направлений российской политики. В ее условиях необходимая, своевременная и качественная помощь вернувшимся из зоны боевых действий бойцам является важным аспектом. Обеспечение соответствующей помощи и поддержки для участников СВО, возвращающихся в гражданскую жизнь, должно стать приоритетной задачей городских властей. Но, как показала практика, в решении таких вопросов Петербург показал плохие результаты.

СМИ писали, что система здравоохранения в Северной столице работает плохо. Многие горожане не могут в комфортном режиме записаться к врачу, получить доступ к льготным лекарствам или пройти медобследование оперативно в рамках полиса ОМС. С похожими проблемами сталкивались и бывшие участники СВО — вместо расширения спектра врачебной помощи и санаторно-курортного лечения к ним приставили кураторов-паралимпийцев.

Для решения этих проблем Смольный также привлекает не узкопрофильных врачей, а волонтеров и НКО. Нередко происходит так, что работой с вернувшимися из зоны СВО занимаются добровольческие отряды. Такой подход к «реабилитации» лишь подтверждает наличие кризиса в сфере здравоохранения.

Портал «Ваши новости» рассказывал, что серьезной помехой в сфере медобслуживания, включая реабилитацию участников СВО, стала бюрократия и недостаток персонала. Несмотря на это, губернатор Петербурга утверждает, что город располагает «всем необходимым» для выполнения поручения президента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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