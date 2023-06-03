В Санкт-Петербурге большинство опрошенных согласны с упрощением официального трудоустройства подростков

Сегодня, 16:09

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В Санкт-Петербурге большинство опрошенных согласны с упрощением официального трудоустройства подростков
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге недавно был проведен опрос среди жителей города об их отношении к законодательному упрощению официального устройства на работу для подростков от 14 лет. Большинство опрошенных положительно отнеслись к принятию такого закона. Сообщается, что такой закон уже принят нижней палатой российского законодательного органа.

Уточняется, что среди опрошенных 64 % согласились с упрощением официального устройства на работу подростков. Также сообщается, что и при прежних условиях многие жители города устраивались на работу в подростковом возрасте. Приводятся сведения, что 58 % опрошенных заявили, что официально трудоустроились в возрасте до 18 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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