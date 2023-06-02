Синоптик рассказал, когда прогнозируется потепление в Санкт-Петербурге

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Синоптик Александр Шувалов рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на ближайшие дни в июне. В первые дни июня средняя температура воздуха в городе составила ниже +10 градусов. Также в эти дни в городе выпадали дожди и дул сильный ветер. Такие погодные условия считаются по наблюдениям метеорологов более характерными для середины весны, чем для начала лета.
Шувалов рассказал, что, согласно прогнозам синоптиков, уже в понедельник в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры воздуха до +17 градусов, а затем в течении недели ожидается повышение температуры до +20 градусов.
«В ближайшие дни город постепенно отойдет от холодного шока. Уже в понедельник днем термометры покажут +15… +17 градусов, а потом до конца недели и +18… +20 градусов», – рассказал он прогноз.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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