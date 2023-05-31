В Санкт-Петербурге выпали осадки в виде града

Сегодня, 16:19

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В Санкт-Петербурге выпали осадки в виде града
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге сегодня жители города заметили на севере, на Гражданском проспекте выпадение осадков, которое было охарактеризовано как снегопад, что нехарактерно для этого времени года, начала лета. Синоптик Александр Шувалов выступил с объяснением этого погодного события.

Он заявил, что эти осадки следует охарактеризовать не как снегопад, а как ледяную крупу, которая, отметил он, по классификации метеорологов, обозначается как начальная фаза града. Шувалов рассказал, что, по оценкам метеорологов, такие осадки иногда отмечаются при кратковременных дождях, когда дождевые облака расположены на определенной высоте. 

«Судя по кадрам, это ледяная крупа, то есть град в самой начальной фазе. Наблюдается при развитии кучево-дождевой облачности до высот порядка 5–6 км. Наряду с кратковременным дождем. В прогнозе по Петербургу давались именно кратковременные дожди. Предусмотреть в суточном прогнозе такое микро, даже не мезомасштабное явление практически невозможно», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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