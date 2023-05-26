В Санкт-Петербурге прогнозируются дожди и порывистый ветер

В Санкт-Петербурге по прогнозам метеорологов сегодня ожидается выпадение дождей, но не слишком продолжительных, а также порывистый ветер, в связи с чем в городе ожидается не слишком высокая температура воздуха. Об этом в своем телеграмм-канале написал синоптик Михаил Леус.

Метеорологи отмечают, что в воздушном пространстве над городом располагается циклон. По прогнозу температура воздуха в городе ожидается от +13 до +15 градусов, а также ветер северо-западного направления до 10 метров в секунду, с порывами.

По прогнозу ожидаются и дожди. Сохранение таких погодных условий прогнозируется синоптиками и в ближайшие дни.

«Температура воздуха +13…+15 градусов, по области +12…+17 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы», — написал он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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