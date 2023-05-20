В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют грозы

Сегодня, 09:14

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В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют грозы
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге сегодня, 22 мая по прогнозам синоптиков ожидаются дождливые и ветреные погодные условия. Об этом в своем телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус. Он отметил, что по наблюдениям метеорологов в воздушное пространство над городом приближается циклон, с которым метерологи и связывают такие погодные условия. 

«Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-востока высотный циклон», – написал он.

По прогнозу в городе сегодня ожидаются дожди, но по времени не очень продолжительные, а в некоторых местах даже ожидаются грозы. Синоптики также прогнозируют ветер юго-восточного направления до 8 метров в секунду, а температуру воздуха от 18 до 20 градусов выше нуля, то есть по-прежнему теплую.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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