Выпускники школ Санкт-Петербурга определились с автором предметов для ЕГЭ

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В комитете Санкт-Петербурга по учебным вопросам сообщается о количестве выпускников школ города в текущем году и о том, какие предметы для сдачи ЕГЭ в наибольшем количестве они выбрали.
Уточняется, что в 2023 году в Санкт-Петербурге в период сдачи обязательных экзаменов по ЕГЭ их должны сдавать 36730 выпускников. Что же касается предметов, которые предоставлены выпускникам на выбор, то больше всего учеников выбрали сдавать обществознание, а именно 14322 человека, что составляет 38 процентов от всего количества выпускников.
На втором месте в этом отношении информатика, ее выбрали для сдачи 8041 выпускник, далее следует английский язык, которые решили сдавать 6780 выпускников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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