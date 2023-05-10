В Санкт-Петербурге сегодня синоптики прогнозируют небольшие дожди

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Сегодня в Санкт-Петербурге по прогнозам синоптиков ожидается выпадение дождей, но не слишком продолжительное по времени. Также по прогнозу в городе ожидается теплая погода и высокие плюсовые показатели температуры воздуха. Об этом в своем телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус.
Он рассказал, что по наблюдению метеорологов в воздушном пространстве над городом сформировался фронт между воздушными массами. С этим фронтом синоптики связывают облачность над городом и выпадение непродолжительных дождей.
«А вот на температурные показатели он не повлияет, и показания термометров на 2–3° превысят климатическую норму», — написал он.
При этом температура воздуха в городе по прогнозу ожидается до + 20 градусов, а ветер северо-западного направления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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