В Санкт-Петербурге с января по апрель 2023 года зарегистрировано 38 очагов кори

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В Северной столице с начала нынешнего года специалисты выявили 38 очагов кори в двенадцати районах города. Этой информацией поделилось издание "Фонтанка" со ссылкой на данные Роспотребнадзора. С цифрами надзорное ведомство ознакомило в ходе профильных совещаний медицинские организации Санкт-Петербурга в конце минувшего месяца.
Так, в Приморском районе было зафиксировано восемь очагов кори, в Пушкинском - пять. Далее идут Выборгский, Красносельский и Кировский районы - по четыре очага. В Калининском и Невском районах их меньше - по три. Кроме того, по два очага обнаружили в Московском и Василеостровском районах. Меньше всего их выявили в Петроградском, Красногвардейском и Адмиралтейском районах - по одному.
Согласно имеющимся данным, в городе на Неве в позапрошлом году корь вовсе не фиксировали. Год спустя на фоне ослабления коронавирусных ограничений за целый год в Петербурге зарегистрировали 18 случаев. В текущем году одних лишь завозных случаев насчитывается 12, причем в период с января по апрель.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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