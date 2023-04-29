Синоптик Леус рассказал прогноз погоды в Санкт-Петербурге

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Синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале написал прогноз погоды в Санкт-Петербурге на сегодня. Он несколько отличается от того прогноза, который представлен гидрометцентром, где сообщили, что в городе ожидается, согласно прогнозу метеорологов, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Несколько иной прогноз привел Леус. Он полагает, что на погодные условия в Санкт-Петербурге влияние сегодня будет оказывать циклон, а именно, добавил он, его теплые воздушные массы, в связи с чем Леус прогнозирует потепление в городе до +17 градусов. Также он сообщил, что по прогнозу ожидается ветер юго-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует теплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди и откроет дорогу к берегам Невы более теплому воздуху, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки», — написал он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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