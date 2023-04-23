Под окнами у Макарова: активисты обратили внимание на разрушающееся здание сберкасс напротив КГИОП

Градозащитники раскритиковали Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга за «заботу» о памятниках истории. Здание сберегательных касс, расположенное возле КГИОП, находится в полуразрушенном состоянии.

Активисты заявили, что «постапокалиптичное» состояние дома показывает реальную вовлеченность чиновников в сохранение культурного облика Петербурга. В Сети появились фотографии с полуразрушенными помещениями здания сберегательных касс. Объект не числится в охранном реестре, но этот факт не освобождает КГИОП от обязанности следить за ним должным образом.



Напомним, «Здание государственного банка» на набережной Фонтанки, 78 было построено в 1899-1900 годы. Оно стало результатом работы архитекторов Александра фон Гогена и Романа Голенищева. Дом, который несет определенную культурную ценность, постоянно подвергается набегам мародеров, о чем неоднократно писали СМИ.

В Петербурге неоднократно фиксировали уничтожение объектов культурного наследия. За сохранение архитектурных памятников несет ответственность КГИОП во главе с Сергеем Макаровым. Однако последние несколько лет в городе сохраняется тенденция разрушения таких зданий. Так, подведомственная губернатору Александру Беглову организация виновата в сносе бывшего кинотеатра «Россия» на улице Восстания и демонтаже «Октябрьского трамвайного парка».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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