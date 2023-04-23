Под окнами у Макарова: активисты обратили внимание на разрушающееся здание сберкасс напротив КГИОП

Сегодня, 09:59

0

Image 16+
Под окнами у Макарова: активисты обратили внимание на разрушающееся здание сберкасс напротив КГИОП
Фото из открытых источников

Градозащитники раскритиковали Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга за «заботу» о памятниках истории. Здание сберегательных касс, расположенное возле КГИОП, находится в полуразрушенном состоянии.

Активисты заявили, что «постапокалиптичное» состояние дома показывает реальную вовлеченность чиновников в сохранение культурного облика Петербурга. В Сети появились фотографии с полуразрушенными помещениями здания сберегательных касс. Объект не числится в охранном реестре, но этот факт не освобождает КГИОП от обязанности следить за ним должным образом.

Напомним, «Здание государственного банка» на набережной Фонтанки, 78 было построено в 1899-1900 годы. Оно стало результатом работы архитекторов Александра фон Гогена и Романа Голенищева. Дом, который несет определенную культурную ценность, постоянно подвергается набегам мародеров, о чем неоднократно писали СМИ.

В Петербурге неоднократно фиксировали уничтожение объектов культурного наследия. За сохранение архитектурных памятников несет ответственность КГИОП во главе с Сергеем Макаровым. Однако последние несколько лет в городе сохраняется тенденция разрушения таких зданий. Так, подведомственная губернатору Александру Беглову организация виновата в сносе бывшего кинотеатра «Россия» на улице Восстания и демонтаже «Октябрьского трамвайного парка».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Под окнами у Макарова: активисты обратили внимание на разрушающееся здание сберкасс напротив КГИОП

Сегодня, 09:59

На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

Вчера, 16:36

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Вчера, 15:59

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге

23-04-2023, 12:14

Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате

22-04-2023, 13:12

Минское «турне» Беглова стоило петербургскому бюджету десятки миллионов рублей

21-04-2023, 15:44

В Санкт-Петербурге вчера прошел небольшой дождь

21-04-2023, 15:19

Детский сад на 220 мест построят на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге до апреля 2024 года

20-04-2023, 22:29

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

9,5 млн рублей из бюджета Петербурга потратят на обслуживание автопарка Смольного

20-04-2023, 11:56

Движение на Маршала Говорова затруднено в связи с массовым ДТП

20-04-2023, 07:04

В 2022 году в Санкт-Петербурге кровь сдали более 50 000 человек

19-04-2023, 21:44

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

Акции Беглова пошли вниз на «Бирже губернаторов» после скандала с появлением украинского флага в центре Петербурга

17-04-2023, 15:43

В Санкт-Петербурге повысился спрос на аренду офисных помещений

17-04-2023, 13:19

Синоптик Шувалов рекомендовал горожанам не ждать дождей в Санкт-Петербурге ещё неделю

16-04-2023, 21:59

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

В Смольном не исключили рост тарифов из-за нехватки денег на капремонт в Санкт-Петербурге

11-04-2023, 21:29

Жители Петербурга не желают платить за парковку в центре города и массово снимают номера с машин

11-04-2023, 16:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло

23-04-2023, 10:14

0

Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...

Подробнее
На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

Вчера, 11:24

0

На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой...

Подробнее
Горин рассказал россиянам о путешествии в страны Европы в 2023 году

Горин рассказал россиянам о путешествии в страны Европы в 2023 году

22-04-2023, 12:34

0

У россиян все еще есть возможность отдохнуть в Европе, но к организации поездки стоит подойти с ответственностью. Об...

Подробнее
Оглс сделал заявление о финансовых поставках Киеву

Оглс сделал заявление о финансовых поставках Киеву

22-04-2023, 11:04

0

Представитель нижней палаты американского законодательного органа от республиканской партии Энди Оглс сделал заявление...

Подробнее
В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек

В Белгороде из-за найденной авиабомбы эвакуируют три тысячи человек

22-04-2023, 14:29

0

Не успел Белгород оправиться после инцидента с «внештатным сходом» авиационного боеприпаса с бомбардировщика Су-34 с...

Подробнее
В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

23-04-2023, 11:29

0

Во внешнеполитическом ведомстве Дании сделали заявление по вопросу о политике по отношению к финансам Российской...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате

Представители школы в Приморском районе не стали комментировать результаты проверки после инцидента с червем в салате

22-04-2023, 13:12

0

В школе №575 в Приморском районе Петербурга отказались от комментариев после инцидента с червяком в салате, который...

Подробнее
Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге

23-04-2023, 12:14

0

Синоптики Михаил Леус и Александр Колесов рассказали о прогнозе метерологов погоды в Санкт-Петербурге на ближайшие дни....

Подробнее
Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»

Джоан Роулинг объяснила необходимость сериала о «Гарри Поттере»

23-04-2023, 07:34

0

Писательница Джоан Роулинг в соцсетях объяснила необходимость для Вселенной полноценного сериала о «Гарри Поттере». Так...

Подробнее
Хамада отдал приказ принять меры, чтобы сбивать спутник-шпион

Хамада отдал приказ принять меры, чтобы сбивать спутник-шпион

22-04-2023, 10:44

0

Руководитель японского оборонного ведомства Ясуказу Хамада отдал приказ японским военным провести меры по подготовке...

Подробнее