В Санкт-Петербурге количество многодетных семей за четыре года увеличилось на 10 тысяч

В городе на Неве за четыре года стало значительно больше многодетных семей - рост на 10 000. Соответствующее заявление поступило от губернатора Александра Беглова сегодня, в среду, в ходе ежегодного отчета Законодательному собранию. Он подчеркнул, что в Северной столице в настоящее время насчитывается 53 000 таких семей. Глава Петербурга назвал это наиболее важной победой, одержанной городом.

Кроме того, Беглов сообщил, что в городе стали за более короткий срок решать жилищные вопросы многодетных семей. За 4 года зафиксировано сокращение очереди в 3 раза. Если ранее было 6000, то теперь 2000. В Северной столице живет в общей сложности 615 000 семей с детьми. Получателями социальной поддержки из федерального и городского бюджетов являются четверть из них.

Ранее Беглов заявил, что в Петербурге за истекший год средняя зарплата поднялась примерно до 84,5 тыс. рублей - рост 11,2% за год. Минимальная зарплата по итогам 2022 года составила в городе 23,5 тыс. руб.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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