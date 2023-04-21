Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:14

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Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

Синоптики Михаил Леус и Александр Колесов рассказали о прогнозе метерологов погоды в Санкт-Петербурге на ближайшие дни. Они сообщили, что в городе, согласно прогнозам, ожидается достаточно тепло и сухо. Они уточнили, что метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха до +15 ... +17 градусов. При этом они добавили, что в городе не ожидается выпадение осадков.

Синоптик Колесов добавил, что по прогнозам такие погодные условия ожидаются в Санкт-Петербурге в течение нескольких ближайших дней. Отдельно он сообщил о том, что на южных берегах Финского залива обосновались, поселились лебеди. Он предложил жителям города и области полюбоваться на лебедей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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