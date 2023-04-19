В Санкт-Петербурге вчера прошел небольшой дождь

Сегодня, 15:19

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В Санкт-Петербурге вчера прошел небольшой дождь
Фото из открытых источников

Синоптик Александр Колесов рассказал о выпавшим вчера в Санкт-Петербурге дожде и его влиянии на статистику в отношении осадков в апреле в городе. 

Он рассказал, что выпавший накануне дождь прервал количество следовавших подряд дней без осадков в Санкт-Петербурге. Колесов уточнил, что до этого 15 дней подряд в городе не выпадали осадки. Однако вчерашний дождь хоть и небольшой, но достаточно сильный прекратил эту череду дней без осадков. 

«Обидно, конечно, но вчерашний дождь, который, можно сказать, и не дождь, а как мы даем в прогнозах, "без существенных осадков", испортил нам весь длинный период сухих дней в Санкт-Петербурге. Осадки в течение 10–15 минут с количеством 0,0–0,3 мм — это такая мелочь, но они накрыли почти весь город и вошли в архивы истории осадков», – заявил Колесов.

Колесов рассказал, что за всю историю наблюдений это четвертый продолжительный период в апреле, когда не выпадали дожди и другие осадки. Отмечается, что в прошлом и позапрошлом столетии такие периоды составляли по 16-17 дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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