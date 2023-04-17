Детский сад на 220 мест построят на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге до апреля 2024 года

Сегодня, 22:29

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Детский сад на 220 мест построят на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге до апреля 2024 года
Фото из открытых источников

Стало известно о намерении возвести в Красносельском районе города на Неве детский сад на 220 мест. Местом расположения дошкольного учреждения станет Красносельское шоссе. Данная информация поступила от пресс-службы Смольного. Разрешение на строительство здания было выдано Госстройнадзором Санкт-Петербурга.

Учреждение дошкольного образования, как ожидается, будет построено до восемнадцатого апреля будущего года. На возведение детсада будут выделены деньги из областного бюджета. Он будет находиться в 3-этажном здании, площадь которого составит свыше 5500 м2. Для ребятишек там появятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн. Ко всему прочему, в распоряжении малышей будут кабинеты для проведения кружков и игр. Вход в помещения оборудуют пандусами для доступа маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в нынешнем сезоне на нанесение, восстановление и демаркировку дорожной разметки город израсходует порядка 1 млрд рублей. Старт работ запланирован на начало последнего весеннего месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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