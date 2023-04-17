В 2022 году в Санкт-Петербурге кровь сдали более 50 000 человек

В минувшем году в Северной столице безвозмездно сдали свою кровь более 50 000 граждан. Этой информацией поделились в пресс-службе городской администрации накануне Национального дня донора, который отмечается в нашей стране 20 апреля. Сообщается, что годом ранее было на 12,5 процента человек меньше. Согласно имеющимся данным, 687 жителей удостоились нагрудного знака "Почетный донор России", получателями знака "Почетный донор Санкт-Петербурга" стали 864 петербуржца.

С 2018 года, когда была учреждена награда "Почетный донор Санкт-Петербурга", ее обладателями стали 3?977 петербуржцев. Рассчитывать на знак могут граждане, безвозмездно сдавшие кровь по меньшей мере двадцать раз, компоненты крови или плазму - минимум тридцать раз. В городе на Неве оказывают поддержку донорам, имеющим знак "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России". Речь идет, например, о внеочередном оказании медпомощи, льготном проездном на общественный транспорт, денежном вознаграждении, предоставляемом на ежегодной основе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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