Политолог Марков считает, что у Беглова нет гарантий на повторное избрание губернатором Петербурга

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Политолог Сергей Марков высказался о шансах губернатора Петербурга Александра Беглова повторно занять должность главы Северной столицы. Эксперт отметил, что они «не идеальны» и переизбрание «не гарантировано».
Беглов в ходе ежегодного отчета Заксобранию Петербурга сообщил о планах ввести в эксплуатацию три станции метро – «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская». Он отметил, что их должны сдать уже в следующем году. Вероятно, градоначальник всеми силами постарается исполнить свое обещание, так как в 2024 году пройдут губернаторские выборы.
Марков высказался о перспективах Беглова пойти на второй срок.
При этом ряд скандалов вокруг губернатора лишь усугубляет ситуацию. По словам политолога, такие инциденты, как появление флага Украины в центре Петербурга, не добавляют его кандидатуре привлекательности.
Не исключено, что строительство новых станций метро может обернуться провалом. Издание «Ньюсинфо» сообщило об отсутствии проекта ветки до станции «Каретная». При этом Беглов перед вступлением на пост главы Петербурга неоднократно указывал на важность метростроения. После торжественного открытия станций «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» обнаружились проблемы, поэтому петербуржцы не смогли пользоваться ими полноценно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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