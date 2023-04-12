В Санкт-Петербурге повысился спрос на аренду офисных помещений

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Эксперты сообщают о ситуации на рынке аренды офисов в Санкт-Петербурге. Согласно приводимым статистическим сведениям объем спроса на аренду офисных помещений в городе с начала текущего года возрос примерно в 2 раза.
Уточняется, что больше всего договоров аренды офисов было заключено представителями компаний нефтегазовой отрасли. Сообщается, что в общем объеме заключенных договоров аренды офисов на компании этой отрасли относится около 63 процентов договоров. На втором месте по этому показателю следуют производственные компании, а далее финансовые. Также уточняется, что больше всего арендуется помещений категорий A и B.
«Примечательно, что 70% площадей было арендовано в высокобюджетных бизнес-центрах. Наибольший интерес к офисной недвижимости проявляли компании нефтегазового сектора, на их долю пришлось 63% всех сделок», – отмечено в сообщении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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