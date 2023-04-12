Синоптик Шувалов рекомендовал горожанам не ждать дождей в Санкт-Петербурге ещё неделю

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК...Подробнее
Стало известно, какая погода ожидается в Северной столице на будущей неделе. Этой информацией в Телеграм-канале поделился Александр Шувалов, являющийся руководителем прогностического центра "Метео". Он рекомендовал горожанам пока что не ждать пыльных дорог и улиц, а также дождя.
По словам специалиста, впереди лишь крайне малые шансы на незначительные осадки в середине предстоящей недели. Причем, как сообщил синоптик, такие погодные условия применимы к российской столице. Что же касается города на Неве, то здесь "этих шансов нет вплоть до начала следующей недели".
Шувалов подчеркнул, что температура будет весьма приличной для этого времени года. В Санкт-Петербурге может наблюдаться до 14 градусов со знаком плюс. Синоптик отметил, что погода чересчур однообразна. Он сказал, что дождь точно не был бы лишним.
"Да, солнца много, но и много загрязнений в приземном слое, и пожарная опасность нарастает день ото дня", - добавил Шувалов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК...Подробнее
В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от...Подробнее
В межсезонье люди нередко сталкиваются с вирусными заболеваниями. В такой период переохлаждение грозит человеку...Подробнее
Представитель венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Манцер сделал...Подробнее
Цены на дизельное топливо в ЕС и США существенно отличаются, и явно не в интересах европейцев. Об этом заявили депутаты...Подробнее
В Европе уже начали фиксировать случаи заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает «ТурПром», отмечая, что глобальное...Подробнее
Российские специалисты уже изучили свыше 2000 документов, подтверждающих, что на Украине имеют место...Подробнее
В метро уральской столицы города Екатеринбурга в нынешний понедельник, 10 апреля, совсем молодой юноша упал на рельсы....Подробнее
Трихолог Ева Праудман из Соединенного Королевства рассказала, что внешний вид волос женщины позволяет сделать некоторые...Подробнее
В американской администрации сообщают о дипломатических переговорах между Саудовской Аравией и США. Уточняется, что...Подробнее
Комментировать