Синоптик Шувалов рекомендовал горожанам не ждать дождей в Санкт-Петербурге ещё неделю

Стало известно, какая погода ожидается в Северной столице на будущей неделе. Этой информацией в Телеграм-канале поделился Александр Шувалов, являющийся руководителем прогностического центра "Метео". Он рекомендовал горожанам пока что не ждать пыльных дорог и улиц, а также дождя.

По словам специалиста, впереди лишь крайне малые шансы на незначительные осадки в середине предстоящей недели. Причем, как сообщил синоптик, такие погодные условия применимы к российской столице. Что же касается города на Неве, то здесь "этих шансов нет вплоть до начала следующей недели".

Шувалов подчеркнул, что температура будет весьма приличной для этого времени года. В Санкт-Петербурге может наблюдаться до 14 градусов со знаком плюс. Синоптик отметил, что погода чересчур однообразна. Он сказал, что дождь точно не был бы лишним.

"Да, солнца много, но и много загрязнений в приземном слое, и пожарная опасность нарастает день ото дня", - добавил Шувалов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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